CHP'deki istifalar sonrası AK Parti'den ilk açıklama
CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa sonrası AK Parti'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
Akbaşoğlu'nun açıklaması şöyle:
''Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri.''