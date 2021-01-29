CHP'deki istifa depremi akıllara Bülent Ecevit'in bu sözlerini getirdi!
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, partinin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan yakınlıklarını gerekçe göstererek partiden istifa etmesi Bülent Ecevit'in yıllar önceki konuşmasını akıllara getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp teröre destek veren HDP ile araya mesafe koyulamamasından duyulan rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti. Yaşanan bu gelişme, eski Başbakan Bülent Ecevit'in terörle ilgili sözlerini akıllara getirdi.
CHP'li 3 vekil istifa etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerini eleştirerek yaptıkları ortak açıklamada istifa ettiklerini açıkladılar.
3 vekil istifa gerekçesi olarak partinin politikalarını ve HDP ile olan yakınlıklarını gösterdi.
"HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik"
Vekillerin ortak basın açıklamasında Mehmet Ali Çelebi istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:
"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."
Bülent Ecevit'in sözleri akıllara geldi
Bu istifalar, gündemde geniş yer bulurken; akıllara yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in bir tartışma programında yaptığı açıklamalar geldi.
Ecevit, konuşmasında, teröre destek verici yayınların kesinlikle yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak terörü teşvik eden bir yazarın teröristten bile daha tehlikeli olduğunu kaydetmişti.
HDP ile ittifak yapan ve HDP'nin desteği ile belediyelerde kazanan CHP'nin bu tavrı birçok partiliyi kızdırmaya devam ediyor.