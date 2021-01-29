CHP'deki istifa depremi akıllara Bülent Ecevit'in bu sözlerini getirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp teröre destek veren HDP ile araya mesafe koyulamamasından duyulan rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti. Yaşanan bu gelişme, eski Başbakan Bülent Ecevit'in terörle ilgili sözlerini akıllara getirdi.

CHP'li 3 vekil istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti içindeki rahatsızlıkları dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerini eleştirerek yaptıkları ortak açıklamada istifa ettiklerini açıkladılar.

3 vekil istifa gerekçesi olarak partinin politikalarını ve HDP ile olan yakınlıklarını gösterdi.

"HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik"

Vekillerin ortak basın açıklamasında Mehmet Ali Çelebi istifa kararını şu ifadelerle açıkladı:

"CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP’ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP’ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP’ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP’ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP’ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP’ye geldik. HDP’nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP’ye geldik. Silivri’de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum."

Bülent Ecevit'in sözleri akıllara geldi

Bu istifalar, gündemde geniş yer bulurken; akıllara yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in bir tartışma programında yaptığı açıklamalar geldi.

Ecevit, konuşmasında, teröre destek verici yayınların kesinlikle yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak terörü teşvik eden bir yazarın teröristten bile daha tehlikeli olduğunu kaydetmişti.

HDP ile ittifak yapan ve HDP'nin desteği ile belediyelerde kazanan CHP'nin bu tavrı birçok partiliyi kızdırmaya devam ediyor.