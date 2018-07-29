CHP’deki diktatörlüğü halkımız da gördü!

R.EKREM ŞAHAN / ANKARA

MAK Danışmanlık, kurultay tartışmalarına ilişkin 14-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında “CHP’de bir genel başkan değişikliği olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuyla halkın nabzını yokladı. 30 büyükşehir ve 15 il, 112 ilçede yapılan ankette; toplumun hemen her kesiminin yakından izlediği ana muhalefet partisi CHP’nin genel başkan değişikliği tartışmasını dışarıdan gözlemleyen vatandaşların, bu değişikliğin yüzde 63 gibi büyük bir oranda gerçekleşeceğine inandığı ortaya çıktı. “CHP de bir Genel Başkan değişikliği olursa; CHP’nin önümüzdeki ilk seçimde iktidar olabilecek oyu alabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, CHP’ye oy veren seçmenlerin yaklaşık yarısı dahil olmak üzere, yüzde 74 oranında olumsuz karşılık verdi.