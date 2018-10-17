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CHP'de yine kriz! İhraç edildi

CHP'li Ali Uluşahin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek disiplin sürecinin sonunda partiden ihraç edildi..

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:01
CHP'de yine kriz! İhraç edildi

Bursa'da CHP'li Ali Uluşahin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek disiplin sürecinin sonunda partiden ihraç edildi.

Uluşahin’in kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna iletilen 12 paylaşımından 8 tanesi suç sayılırken Bekir Coşkun’un yazısı disiplin kurulu suç olarak değerlendirmemesi dikkat çekti.

Uluşahin’in disiplin süreci Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un CHP yönetimini eleştiri içeren yazısını sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılmıştı.

Disiplin kurulu üyelerinden Mustafa Gürbulak ve Ahmet Demir, Uluşahin’i kesin ihraç etmek istese de karar oy çokluğu ile alındı ve kınama cezası yani 1 yıl ihraç kararı verildi.

Dahası, karara göre CHP Bursa İl Disiplin Kurulu Atatürk’e ait olduğu belirtilen “Vatan Pahasına Siyaset Olmaz” sözünü suç olarak kabul ederek ihraç kararına imza attı.

İşte o karar:

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:01
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