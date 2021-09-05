CHP'de yeni taciz rezaleti! Üstünü böyle örtmeye çalıştılar

CHP'de sıradanlaşan taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şoke edici ses kayıtlarının bulunduğu bu skandalın ise adresi CHP Erzurum İl Başkanlığı. Başkan Bülent Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadını taciz ettiği ses kayıtlarına da yansıdı.

Erzurum CHP İl Başkanlığında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen taciz olayının üzeri sessiz sedasız kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, partide çalışan kadın çaycıya kendisiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek sık sık tacizde bulundu. Sonunda durumu ses kaydına alan çaycı kadın iddiasını ispatladı.

CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı. Parti içinde bu iğrenç olayla 'İl başkanına kumpas' kurulduğu durumun taciz olmadığı söylendi. Ancak CHP'li İl Başkanının kadın görevli ile birlikte olmak istediği ses kaydıyla ortaya çıktı.

Kayıtta kadının 'Ekmek mücadelesi veriyorum' demesine rağmen İl Başkanı Oğuz'un 'Çok hoşuma gidiyorsun' diyerek birlikte olmak istediği duyuluyor. Başkan ve çaycı kadın arasında geçen diyalogda birbirinden iğrenç cümleler sarf edilirken tacize uğrayan kadının 'Adınız çıkmış dokuza' ve 'Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' sözleri daha önce de benzer olayların yaşandığını düşündürdü.

Kaynak: Sabah