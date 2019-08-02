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CHP'de torpil skandalı tepeden başlamış! Dikkat çeken isim

CHP'deki eş-dost-akraba atamaları skandalına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Fatih Kılıçdaroğlu'nun önce CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne oradan da yine CHP’li Aydın Efeler Belediyesi’ne geçtiği, eşinin de burada çalıştığı öğrenildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
CHP'de torpil skandalı tepeden başlamış! Dikkat çeken isim

Türkiye günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerindeki eş-dost-akraba atamalarını konuşuyor. Biri biterken diğeri başlayan skandallara her gün daha da ilginçleri ekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerindeki eş-dost-akraba atama skandallarına bu kez çarpıcı bir isim daha eklendi. Bu skandal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar uzandı. 

KPSS'ye girmeden sözleşmeli

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Celal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Fatih Kılıçdaroğlu'nun önce Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nde KPSS'ye girmeden sözleşmeli olarak işe alındığı, ardından da Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yine sözleşmeli memur olarak geçtiği ortaya çıktı. Fatih Kılıçdaroğlu yaklaşık 6 bin lira maaşla halen Efeler Belediyesi'nde çalışıyor.

'Doğru bulmuyoruz'

Sabah'ın haberine göre; Fatih Kılıçdaroğlu'nun eşi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun abisinin gelini Gülbahar Kılıçdaroğlu'nun da yine Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde göreve başladığı belirlendi. Gülbahar Kılıçdaroğlu da halen Efeler Belediyesi'nin Reklam ve İlan servisinde çalışıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk İş'i ziyaretinde CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyede işe alması hakkında konuşmuş ve "Bunların hepsi düzelecek. Hepsi ama istisnasız... Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmuyoruz" demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi yeğen ve gelinleri ile ilgili bir tasarrufta bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

Bilindiği gibi Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da eş-dost-akraba atama skandalına adı karışmıştı. CHP'li Atay, kardeşi Eralp Atay'ı Sağlık İşleri Müdürü olarak atamıştı. Eralp Atay'ın ataması belediyenin internet sitesindeki teşkilat şemasında da gözler önüne serilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
  1. Aydın
  2. Gülbahar Kılıçdaroğlu
  3. Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
  4. Fatih Kılıçdaroğlu
  5. Efeler Belediyesi
  6. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Celal Kılıçdaroğlu

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