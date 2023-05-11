CHP'de taht kavgası

ABD'nin hamleleriyle bir arada tutulan Altılı Masa'daki çekişmelerin benzeri parti içlerinde de sürüyor. Özellikle CHP'de uzun zamandır gözü Genel Başkanlık'ta olan ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde adım adım önemli kademelere getirilen 10 Aralık Hareketi ve diğer gruplar seçim sonrasını şimdiden gündeme aldı.

CHP'de bir grup tarafından 'Kılıçdaroğlu ile kaybetme' seçeneğinin değerlendirildiği onun yerine Erzurum'daki kışkırtmanın ardından yeniden parlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin öne çıkarıldığı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de buna sıcak baktığı belirtiliyor.

Parti içerisinde bu paralel yapıdan haberdar olan 10 Aralıkçılar da harekete geçti. İmamoğlu'yla gerginlik yaşadığı bilinen eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve hareketteki bazı isimlerin Taksim’de bir toplantı yaptığı iddia edildi. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun da katıldığı belirtildi. Burada Kılıçdaroğlu sonrası CHP Genel Başkanlığı için adaylarının Salıcı olmasına karar verildi.

GİZLİ TOPLANTI

10 Aralık Hareketi içerisinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Canan Kaftancıoğlu, İbrahim Kaboğlu'nun olduğu biliniyor. Kaftancıoğlu, Salıcı ve Kaboğlu dışındaki isimlerin, 7 Mayıs gecesi yapılan toplantıya telekonferans yoluyla katıldıkları belirtildi. Kaftancıoğlu ve Salıcı, toplantıya kendilerine yakın olmayan hiç kimseyi çağırmadı. Ekrem İmamoğlu’nu Erzurum dönüşü karşılamak için düzenlenen mitingde Canan Kaftancıoğlu’nun yanında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da vardı. Ancak Kaftancıoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrılıp toplantıya giderken Engin Altay’ı almadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir başka grup da bu iki ismin yerine CHP Genel Başkanlığına, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı öneriyor.

KILIÇDAROĞLU HABERDAR

Parti içinde farklı grupların taktik görüşmelerinin, yakın kurmayları tarafından Kılıçdaroğlu'na aktarıldığı öğrenildi. Seçimin kaybedilebileceği yönündeki bazı anket sonuçlarının kurmaylarda endişe yarattığı, Kılıçdaroğlu'na 'kaybetme planının yapılmasını' önerdikleri söyleniyor.

Seçim kaybedilirse örgütlere “tartışma çıkarın” talimatı gittiği öne sürüldü. Bu tartışmanın genel başkanlığın değişmesiyle sonuçlanması hedefleniyor.