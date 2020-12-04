  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gündeme gelmesinin yankıları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 08:13:00 -
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını anlatmış ve "Hepsine ilettim, partizanlıkla tacizlerin üstünü örttüler" demişti. Günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Dava açacakmış

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür A'nın, Özlem H. hakkında 'aile saadetini bozma' suçundan dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren, Özlem H. "Böyle bir adım atarak aslında bir itirafta bulunuyorlar. ‘Bu olayı biz kabul ediyoruz’ diyorlar… Yalanlarla durumu itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Hem suçlular hem güçlüler" dedi.

Diğer yandan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tepki gösteren ve “Y...ça bir ilişkiyi deşifre ettim” diyen Barış Yarkadaş, Pendik’te de bir vaka yaşandığını belirterek, Kılıçdaroğlu’na İstanbul’daki taciz ve tecavüzlerle ilgili dosya verildiğini söyledi. Bu arada CHP Esenler eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, taciz ve tecavüz skandalını ifşa etti. Durumu parti makamlarına ilettiğini ama gereğinin yapılmadığını belirten Koç, CHP’nin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğini ve CHP’den istifa ettiğini bildirdi.

(Türkiye Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?
Yaşam

Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?

Cuma namazı saatleri cuma namazına gidecek kişiler tarafından araştırılırken diğer yandan artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen t..
'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak
Siyaset

'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak

Yazar Serdar Turgut, Joe Biden dönemiyle birlikte Türkiye ile yaşanabilecek çatışma ve gerginlik noktaları hakkında Beyaz Saray’ın masasında..
Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindek..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay