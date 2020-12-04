CHP'de taciz skandalına Sultangazi İlçe Başkanlığı da eklendi! Genç kadının anlattıkları kan dondurdu

CHP Maltepe, Ümraniye, Avcılar ve Esenler’in teşkilatlarındakı taciz olaylarının ardından CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı’nda da bir kadına taciz edildiği iddia edildi. Genç kadının anlattıkları ise kan dondurdu.

İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı M.P., yardım vaadinde bulunduğu kadına cinsel saldırıda bulundu. İlçe Başkanı M.P., daha sonra da olanları anlatmaması için genç kadına para teklif etti.

Genç kadının yardım isteğini kullandı

Genç kadın cezaevindeki eşinden tehdit aldığını CHP Kadın Kolları'na iletince ilçeye davet edildiğini, burada CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştırıldığını ifade etti. Genç kadın, "A. Abla ile ben odasına girdik. 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" dedi.

"Zorla öpmeye kalktı"

Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'ye anlattığını, kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı:

"Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."

Darp edip tehditte bulundu

Genç kadının yaşananları anlatmasından korktuğu için M.P bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.

Para verip susturmak istedi

Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü. Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.