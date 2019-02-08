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CHP'de sular durulmuyor! Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP'de yerel seçim hazırlıkları sürerken parti içi savaş da her geçen gün daha da kızışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini açıkladı. Özkan yaptığı açıklamada, "Karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri yönetim kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir. Yönetim kurulumla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi

08 Şubat 2019 Cuma 06:24
CHP'de sular durulmuyor! Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan, ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini açıkladı.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Maltepe sokaklarında büyüyen, okuyan, aile kuran ve çocuğunu büyüten birisi olarak, CHP'nin kurucu ilkelerinden aldığı güvenle görevini yapmaya çalıştığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Örgütümüz hassasiyet ve taleplerinin aday belirleme sürecinde gözardı edildiği, son ana kadar yönetim kurulu olarak aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındığı tarafımızca gözlemlendiğinden yerel seçim çalışmaları için gerekli olan motivasyonu sağlayamayacağımız konusunda yönetim kurulumuz ile mutabakata varmış bulunmaktayız. Bizler için bulunduğumuz makamların, mevkilerin, koltukların önemi yoktur. Önemli olan ilkelerimize, ideallerimize yakışır şekilde davranmaktır. Yaptığımız değerlendirme sonucunda, karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri yönetim kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir. Yönetim kurulumla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız."

Özkan, Türkiye emekçilerinin ülke zenginliklerinden hak ettikleri payı alabilmeleri ve CHP'nin Türkiye'nin dört bir yanında iktidara gelebilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:51
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