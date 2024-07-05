CHP'de şok eden gelişme! Özgür Özel'in tavır değişikliğinin sebebi meğer buymuş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Mart yerel seçiminin ardından “erken seçim çağrısı yapmayacağını” söylemesine karşın son günlerde “vatandaşın erken seçim istediği” doğrultusundaki açıklamalarını çelişkili bulduğunu yazdı.

Selvi, “Özgür Özel’in tavrı neden değişti?” sorusuna, “CHP kulislerini yokladım. En büyük neden olarak eylüldeki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlaşma gösteriliyor” yanıtını verdi.

Selvi, yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşeceği, birlikte yemek yiyecekleri, eylül kurultayında güç birliği yapacakları haberleri üzerine Özgür Özel’in paniklediği ifade ediliyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu güç birliği yaptığı taktirde Özgür Özel’i devirebilir mi? Devirirler. Böyle bir ihtimal var mı? Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi için başlamış bir çalışma yok ama burası CHP, her şey olabilir.”

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