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CHP'de skandallar hız kesmiyor! Başkandan yeğenine büyük kıyak

Yerel seçimlerin ardından CHP, kazandığı belediyeleri akrabalara kıyak sahasına dönüştürdü. Son olarak CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeğenini belediyede daire başkanı yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:09
CHP'de skandallar hız kesmiyor! Başkandan yeğenine büyük kıyak

CHP'li belediyelerde yaşanan akraba torpilleri, siyasetinin gündeminden düşmüyor. Göreve geldikten sonra belediyedeki 100 kişiyi işten çıkaran, 50 kişiyi de sürgün eden ve 3 bin 768 kişiyi mevcut sendikalarından istifa ettiren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim sonrasında görevden aldığı daire başkanları ve belediye bürokratlarının yerine de yakın akraba ve eş dostlarını getirdi.

Daire başkanı oldu

Sabah'ın haberine göre; Altınkum Belediye Başkanı iken yeğeni Cemil Böcek'i belediyeye işe sokan ve bu belediyede Bilgi İşlem Müdürlüğü görevi veren Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yiğenini unutmadı. Cemil Böcek, Antalya Büyükşehir'de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı.

Gözaltına alınmıştı

Cemil Böcek, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilmiş adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkanı seçilmiş 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak seçimleri kazanmıştı. Böcek, dört dönem üst üste seçim kazanarak Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:09
  1. Antalya Büyükşehir Belediyesi
  2. Muhittin Böcek
  3. Altınkum Belediyesi
  4. Cemil Böcek
  5. Antalya Büyükşehir Belediye
  6. Antalya Büyükşehir
  7. Menderes Türel
  8. Ebru Türel
  9. Anavatan Partisi
  10. Cumhuriyet Halk Partisi
  11. Konyaaltı Belediyesi

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  • EmreEmre1 sa önce
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