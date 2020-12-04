CHP'de skandallar bitmek bilmiyor! Tacizden hapis yatan başkan halen görevde

CHP'nin Maltepe, Avcılar ve Ümraniye'deki ilçe teşkilatlarında ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi eklendi. Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıktı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek'in tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden ilçe başkanı seçilerek 6 yıldır görevine devam etmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra süt satarak geçimini sağlayan Hüseyin Çiçek ilçedeki bir okulda görevli öğretmen Emine S.'ye her hafta süt sattığı, sütü vermeye gittiğinde ise zorla eve girdiği ortaya çıktı. Kadın öğretmene tecavüze kalkışarak taciz eden Hüseyin Çiçek'in öğretmenin çığlık atarak yardım istemesi üzerine kaçtığı kayıtlara geçti.

Öğretmenin şikâyeti üzerine polis, Hüseyin Çiçek'i yakalayarak gözaltına aldı. Polise yaşananları anlatan genç öğretmen Çiçek'ten şikâyetçi oldu. Hüseyin Çiçek, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Giresun Şebinkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öğretmen yaşadığı travma sonucu başka bir yere tayin isterken, şikayetinden vazgeçmedi.

2 yıl hapis yattı

Şebinkarahisar K Tipi Kapalı Cezaevi'nde 73 gün hapis yatan CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, yargılandığı mahkemede cinsel istismar suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 ay daha aynı cezaevinde yatan Hüseyin Çiçek 2013'te denetimli serbestlik ceza infaz usulü uygulamasından faydalanarak tahliye oldu.

Aldığı cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle siyasete devam edebilen Hüseyin Çiçek, sabıkasına rağmen dava açarak ihraç edildiği partisine geri döndü. Çiçek, 2014'te tekrar CHP'nin Akıncılar İlçe Başkanı seçildi.

Çiçek'in ilçe başkanı olmasına tepki gösteren aralarında yönetim kurulu üyeleri Kaya Mutlu, Hüseyin Tekin ve Ali Eren'in de bulunduğu yaklaşık 100 kişi partiden istifa etti. Hüseyin Çiçek halen ilçe başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor.