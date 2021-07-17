CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı
CHP, Oynadığı 'Huysuz Virjin' karakteri ile toplum ahlak yapısının bozulmasında büyük emekleri olan Seyfi Dursunoğlu'nu andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kurulduğun günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın teveccühü ile zaferle çıktı.
Türkiye'ye değer katmak yerine yapılan hizmetlerin önünde 'takoz' görevi üstlenen CHP ise; çareyi yalan ve iftiralarla kurulu algı operasyonlarında arıyor.
CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı
Aile kurumunu hedef alan tüm oluşumlara şartsız destek çıkan CHP, 'Huysuz Virjin' adlı karakterle on yıllar boyunca kamuoyuna ahlaksızlık pompalayan Seyfi Dursunoğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı.
Sosyal medya hesabından hesabından açıklama yapan CHP'li Eren Erdem, Dursunoğlu için şu ifadeleri kullandı.
"Yıllarca yaşamımızda #HuysuzVirjin karakteriyle yer tutan gösteri dünyasının başarılı ismi #SeyfiDursunoğlu'nu ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum."