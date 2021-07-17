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Gündem CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı
Gündem

CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı

CHP, Oynadığı 'Huysuz Virjin' karakteri ile toplum ahlak yapısının bozulmasında büyük emekleri olan Seyfi Dursunoğlu'nu andı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:35:00 -
CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kurulduğun günden bu yana girdiği tüm seçimlerde halkın teveccühü ile zaferle çıktı.

Türkiye'ye değer katmak yerine yapılan hizmetlerin önünde 'takoz' görevi üstlenen CHP ise; çareyi yalan ve iftiralarla kurulu algı operasyonlarında arıyor.

CHP'de Seyfi Dursunoğlu açılımı

Aile kurumunu hedef alan tüm oluşumlara şartsız destek çıkan CHP, 'Huysuz Virjin' adlı karakterle on yıllar boyunca kamuoyuna ahlaksızlık pompalayan Seyfi Dursunoğlu'nu ölüm yıldönümünde unutmadı.

Sosyal medya hesabından hesabından açıklama yapan CHP'li Eren Erdem, Dursunoğlu için şu ifadeleri kullandı. 

"Yıllarca yaşamımızda #HuysuzVirjin karakteriyle yer tutan gösteri dünyasının başarılı ismi #SeyfiDursunoğlu'nu ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

 

 

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Cehennemde alıyor rahmeti sizin de gireceğiniz yer
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Misafir

Hadi onlar bir densizlik yaptı andı. Siz neden haber yaptınız reklam ettiniz.
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