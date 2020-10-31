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Siyaset CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok
Siyaset

CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ‘densiz ve terbiyesiz’ diyerek hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:30:00 -

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet’in 97. yıldönümü dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir’e yaptığı ziyarette ‘Seni seviyoruz reis’ diye bağırılarak Başkan Erdoğan'ın alkışlayan vatandaşlara hakaret ederek tepki gösterdi.

Vatandaşa hakaret etti

Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı, milleti bölen bir makama dönüşmüştür. Anıtkabir’de, Atamızın kabrinde, defalarca uyarmamıza rağmen, dün de bazı kendini bilmez densizler, yine kabir adabına uymayarak, bir partinin genel başkanına tezahürat yapmışlardır. Bu seçme densizleri oraya dolduran densiz kimdir? Anıtkabir’de bu terbiyesizliklerin sıradanlaştırılması asla kabul edilemez” dedi.

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Yorumlar

ali

catlayin kiskanclar...
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sahan

ASIL DENSİZ SENSİN DAHA HALA ANLAMADINIZ MI
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