CHP'de şaşırtan gelişme! Bu pilav çooook su götürür

CHP'de yaşanan liderlik mücadelesine dikkat çeken Emin Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki iktidar savaşını ele aldı. Parti içi çekişmelerin yeni bir boyuta ulaştığı bu dönemde, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Özel ile olan ilişkilerini irdeleyen Akşam gazetesi yazarı Pazarcı, siyasetteki bu tür çatışmaların tarih boyunca nasıl tekrarlandığını örneklerle sundu. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

"Siyaset bu, doğasında var: Koltuğunun altına, yanına alırsın; destek verip palazlandırırsın. Tökezlediğinde, en ufak bir zafiyet anında gelip senin koltuğuna oturur.

Türk siyaseti bunun örnekleri ile dolu...

Kemal Kılıçdaroğlu, buna "hançerleme" adını veriyor. Televizyonlara çıkıyor, açık açık "arkadan hançerlendim" diyor.

Kendisini hançerlediğini iddia ettikleri kim?

İsim vermesine gerek yok. Herkes biliyor ve görüyor zaten bunu. Biri CHP Genel Başkanlık Koltuğuna oturan Özgür Özel, diğeri de elindeki maddi imkânları sonuna kadar kullanıp, O'na bu yolu açan Ekrem İmamoğlu. İşin en çarpıcı yanı, şimdi de onlar birbirlerini hançerlemeye çalışıyorlar. Üstelik daha savaş tam anlamı ile başlamadı.

Dedim ya, siyasetin doğasında var bu...

Meseleye böyle bakarsak, hançerleme işini en iyi yapan Bülent Ecevit'ti. CHP'de serpildi, büyüdü. Milli Şef İnönü'nün ayağını kaydırıp, CHP Genel Başkanlığı Koltuğuna oturdu.

Sağ partilerde de pek çok örneği var bunun. Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile bazıları "hançeri" iyi kullandılar, vurup devirdiler. Bazıları ise başarılı olamadılar. Son İyi Parti örneğinde olduğu gibi MHP'den bir parça koparıp gittiler...

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Şimdi gelelim Kılıçdaroğlu'na...

O da hançer kullanmadı mı? Baykal'a karşı aday olmayacağını söyleyip, olmadı mı? Bunu yaparken, partinin en güçlü ismi Önder Sav'dan destek almadı mı? Daha sonra hançeri vurup, Önder Sav ve ekibini CHP'den tasfiye etmedi mi?

Eğer Kılıçdaroğlu'nun penceresinden bakarsak, herkesin elinde bir hançer var. Fırsatını buldu mu vuruyor diğerine!

Tabii işin en önemli yanı da şu:

Bu "hançerleme" işi hep zafiyet anlarında oluyor. Başarısızlıklardan sonra geliyor. Kemal Bey de 13,5 sene CHP'nin başında kaldı. Parti ile dilediği gibi oynadı. Örgütleri kendi oluşturdu, istediği isimleri getirdi. Büyük tasfiye hareketi başlattı. Hatta "Yeni CHP" deyip, partinin ayarları ile oynadı. Dilediği gibi değiştirip dönüştürdü.

Son kurultaya giderken de delegeler O'nun belirlediği isimlerdi. Gruptaki milletvekillerini kendi seçmişti.

Ama kaybetti.

Şunu söyleyebiliriz o zaman:

Siyasette genellikle hançeri, hançerlenen kişiler veriyor hançerleyenlerin eline! Nihayetinde kaçınılmaz son gerçekleşiyor!

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Siyasetin bir başka özelliği daha var. Halk tabiri ile yenilen pehlivan hiçbir zaman güreşe doymuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Televizyonlara çıktı. "Devam" mesajı verdi. Bir defa daha "Ben Kemal, geliyorum" dedi.

Gelebilir mi peki? Çok zor görünüyor. Çünkü elindeki gücü büyük ölçüde kaybetti Yarışta kendisine avantaj sağlayacak maddi imkânı da yok gibi görünüyor. Tekrar CHP Genel Başkanlığı'na oturabilmesi için karşı tarafın çok ciddi hatalar yapması gerekiyor.

Ama CHP'de görünen bir gerçek var:

Taşlar yerine oturmuş değil. Özgür Özel'i zor günler bekliyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu var. Her ikisi de kendisini parti üzerinde hak sahibi görüyor.

Bu pilav çok su götürür. Taşlar yerine oturana kadar uzun bir süre CHP'yi konuşacak gibi görünüyor Türkiye. "Hançerleme" iddia ve eylemi de bu tartışmanın sosu, tuzu, biberi olacak."