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Gündem CHP’de sanal seks salgına dönüştü
Gündem

CHP’de sanal seks salgına dönüştü

Taciz, tecavüz, homo ilişkilerin salgına dönüştüğü CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:54:00 - 2021-10-25 11:00:50
CHP’de sanal seks salgına dönüştü

Makam odasında mastürbasyon rezaletine imza atan CHP’li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın sanal seks yaparken görüntüleri gündemdeki yerini korurken bir rezalet haberi de Aksaray Yeşiltepe’den geldi. CHP’li Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik’in belediye binasında sanal seks yaparken çekilmiş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetim, parti teşkilatlarında yaşanan rezaletler karşısında manidar suskunluğunu korurken, hizmet etmek yerine mesaisini kamera önünde soyunmaya harcayan seks bağımlısı yöneticilerin hâlâ o koltuklarda oturması CHP’de yaşanan çürümeyi gözler önüne seriyor.

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