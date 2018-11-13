CHP'de 'Sağ aday' olsun olmasın sorunu

Tartışmaların odak noktasında ise İstanbul ve Ankara’da sağ kimlikleriyle öne çıkan isimlerin öne çıkması var. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP’nin Ankara adayı olan ve CHP içinde o dönemde de tartışmalara yol açan Mansur Yavaş’ın adı 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de geçiyor. CHP yönetimi Ankara adaylığı için henüz net bir isim ortaya koyamazken, Yavaş’ın isminin öne çıkması parti içinde ve tabanında tartışmaya neden oldu. Kulislerde parti yönetiminin Mansur Yavaş konusunda ikiye bölündüğüne yönelik değerlendirmeler yapılırken, parti tabanının ise ‘sağ adaya’ sıcak bakmadığı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Yavaş’ın adaylığı konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğu ifade ediliyor. Yine bazı CHP’li milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na Yavaş’ın MHP ve İYİ Parti tabanından da oy alabileceğini söylediği belirtiliyor. Ancak parti içindeki “sol kanat” olarak bilenen bazı isimlerin Yavaş’ın adaylığına hiçte sıcak bakmadığı ve parti içinden bir isimin Ankara için aday gösterilmesi konusunda Kılıçdaroğlu baskı yaptığı kulislere yansıyan bilgiler arasında. Yine İstanbul’da ismi öne çıkan adaylar da parti içinde rahatsızlıklara yol açtı. Bu isimler CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener. Sağ kimlikleriyle bilinen iki ismin son dönemde İstanbul adaylığı için öne çıkmasının tabanda, “Teşkilattan gelen isimler neden tercih edilmiyor?” tepkilerine yol açtığı belirtiliyor.