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Gündem CHP'de patlak veren para sayma skandalında son durum!
Gündem

CHP'de patlak veren para sayma skandalında son durum!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 17:54:00 - 2024-03-25 18:00:27
CHP'de patlak veren para sayma skandalında son durum!

CHP'de para sayma skandalıyla ilgili olarak 3 kişi daha şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ifadesinin alınmasıyla toplam 7 şüphelinin ifade verdiği para sayma skandalında şüpheli sayısının artıyor.

Para sayma skandalına ilişkin 11 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için başlattığı soruşturmada ilk olarak 3 ismi ‘şüpheli’ olarak ifadeye çağırdı.

7 şüpheli ifade verdi!

Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

Toplamda 7 şüphelinin ifade verdiği soruşturmada ayrıca, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın da ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

CHP'lilerin ilk savunmasındaki yalanları ifşa olmuştu!

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görüntülerin yayınlanmasından iki gün sonra yapılan savunmada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denilmişti.
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CHP'nin Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında partinin avukatı olarak görev aldığının altını çizen Mustafa Kemal Çiçek ise CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından balya balya paraların sayıldığı görüntüye ilişkin yapılan savunmayı yalanladı. Avukat Çiçek, “Paçavradan ibaret düzmece belgeye itibar edilmemeli. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır" diyerek alımın banka aracılığıyla yapıldığını ifşa etti.

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