CHP'de paralar Konsere var, işçiye yok… İki saatlik konserin faturası ağızları açık bıraktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim etkinliklerinde iki saatlik bir konsere ödediği paranın 15 milyon olduğu ortaya çıktı. Sahne için 12 milyon lira ödeyen belediyenin, şarkıcı Kenan Doğulu'ya da 2 milyon 810 bin lira kaşe ödediği ortaya çıktı. Yıllardır işçilere fazla mesai ücretlerini ödemeyen belediyenin, paraları kültür sanat etkinliklerine harcaması tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 Ekim 2023 tarihinde, 29 Ekim etkinlikleri için iki ayrı ihale gerçekleştirdi. ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konseri için teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum’ başlığıyla ihale duyurusu yaptı. Hizmet alımı usulüne göre yapılan ihaleye Festival Yayın Yapım isimli firma davet edildi. 14 milyon 400 bin lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, davet ettiği şirketle yaptığı pazarlık sonucu organizasyonu 12 milyona ihale etti. İhaleyi kazanan şirket adeta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gediklisi çıktı.

KENAN DOĞULU’YA KAŞE PARASI AYRI ÖDENDİ

MedyaRadar’ın özel haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 etkinliklerinde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu'ya ayrı ihale düzenledi. 27 Ekim tarihindeki ihale 'Hizmet alımı' usulüne göre yapıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 810 bin lira olarak belirlenen ihalede, sözleşme bedeli de kuruşu kuruşuna aynı oldu. Belediye böylece sahne ve kaşeye toplamda 14 milyon 810 bin lira ödemiş oldu.

KONSERE VAR İŞÇİYE YOK!

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından Tarkan konseri için 25, Gülşen konserine ise 10 milyon TL para çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserler için ödediği yüksek kaşeler Tarkan ve Gülşen’le sınırlı değil...

26 Mayıs'ta yine Gündoğdu Meydanında sahneye çıkan Sertab Erener konseri için 6 milyon lira ödenmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konseri televizyonlarda canlı yayınlatmak için de 400 bin lira ödedi.

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2022 yılında ‘Çim Konserleri’ adı altında düzenlenen ‘Rock and Rap’ konserlerinde 2 milyon lira ödeyen Tunç Soyer, aynı etkinliklere 2023 yılında ise 34 milyon 750 bin lira ödedi.

Soyer aynı cömertliği belediye işçilerine göstermedi. Yaklaşık iki yıl boyunca belediye etkinliklerinde görev alan çalışanlar, fazla mesai ücretlerini alamadıkları için eylem yapmışlardı.