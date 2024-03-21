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Gündem CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular
Gündem

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

Yeniakit Publisher
2024-03-21 03:51:00 - 2024-03-21 03:56:31

CHP'de para sayma skandalının yankıları sürüyor. Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Şahin, CHP’ye zor sorular sorarak adeta köşeye sıkıştırdı.

Gazeteci Zafer Şahin'in açıklamaları şu şekilde;

İBB Spor Kulübü yazıyor. Bunların içinde para var. Bir klişe var ya 'yapıyorsun bu sporu' diye. Hakikatten de öyle. Yapıyorlar bu sporu bu görüntülerdeki adamlar belli. Ben bu paraların kesinlikle il binası satın almasında kullanılan paralar olduğuna inanmıyorum. O bir yanılsama. İki haftadır bu görüntüler konuşuluyor bu il binasının nasıl alındığına dair bir hikaye anlatılıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı bütün belgeleri elinde olan mali işlerden sorumlu adam çıkıp da ey kamuoyu bizim bu binayı şu tarihte aldığımızı gösteren belge bu demiyor.

"Buz dağının görünen yüzü!"

Ben bunun buz dağının görünen yüzü olduğu kanaatindeyim. Arkası gelecek bunun belli. Orada öyle büyük bir kavga var ki arkası gelecek ön almaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar fazla ismi bu olaya dahil etmeye çalışıyorlar.

Günün sonunda mızrak çuvala sığmıyor. Canan Kaftancıoğlu neden konuşmuyor? Özgür Karabat neden konuşmuyor? Kaftancıoğlu bence konuşursa bu işin partisine seçim kaybettireceğini düşünüyor. Ortada ciddi bir skandal var. Deniliyor ki bu para bağış olarak toplandı. Peki açıkla. Yardım kampanyasında kaç lira toplanmış bunu açıklamıyorlar. Eski yönetime yıkmaya çalışıyorlar.
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