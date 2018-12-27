CHP’de oy için her yol mübah! Muğla’da Noel’ci İstanbul’da dinci

İsmail Uğur Ankara

Dine ve dindarlara karşı her fırsatta tahammülsüzlüğünü ortaya koyan CHP’liler, her seçimde yaptıkları gibi 2019 yerel seçimleri öncesinde de dindarlık yarışına girdiler. Sahil kentlerinin CHP’li belediye başkan adayları harıl harıl Noel kutlamaları yaparken, mütedeyyin seçmenin yoğun olduğu illerin başkan adayları ise türbe gezileriyle dindarlık görüntüsü vermeye çalışıyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar eşliğinde seçim öncesi türbe ziyaretleri yaparken, CHP’li Marmaris Belediyesi ise personellerine Noel Baba kıyafeti giydirerek hediye dağıttırdı.

Cevap veremedi!

Öte yandan; Marmaris’te Noel Babalarla çocuklara hediyesi dağıttıran CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar, Akit’in böyle bir şeye neden ihtiyaç duyduklarına ilişkin sorusu üzerine “Ben 2 saniye sonra size dönüş yapayım” dedi. Bir süre sonra belediyeden bir görevli başkan adına arıyorum diyerek, “Bizden Noel Babaların hediye dağıtması yönünde talepler oldu. Biz de bu taleplere karşılık verdik. Bir personelimizi görevlendirdik” açıklamasıyla yetindi.

Asıl istismarcı

Yeni Akit’e konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, asıl din istismarının; dindar olmadığı halde çıkar ve menfaatleri gereği dindar görünüp, menfaati bittiği anda özellikle taraftarı gibi göründüğü inanç değerlerine saldırmak olduğunu belirterek, “Özellikle Türkiye’de 40’lı yıllardan sonra Kemalizm adı altında kişi ve kurumları putlaştırarak, tamamen İslam düşmanlığı yapılmaktadır. Özellikle bazı politikacılar bu alanı çok istismar etmektedirler. Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi özellikle İslam dinine saldırıyı en büyük görevleri sayan istismarcı politikacılar, seçimler yaklaştığında herkesten daha çok dindar görünme çabasına girmektedirler. Din istismarının en güzel örneklerinden biri de budur. Tarihinde ve düşüncelerinde, yaşam tarzlarında İslam’dan zerre eser olmayan kişilerin, seçim zamanlarında cami cami dolaşıp türbe ziyaret etmeleri, başörtüsü dağıtmaları, Müslümanlara şirin gözükme çabaları trajik bir hadisedir. Seçim dönemleri haricinde memleketin sorunlarından bihaber olan bu kesim; çağdaşlık, medeniyet, ilericilik, aydınlık gibi kavramları bahane ederek ülkede yaşayan dindar kesime saldırıyı da her zaman kendilerine vazife edinmişler” şeklinde konuştu.

Kurbana cinayet, noel yortusuna kutlama

Bayraktutar, şöyle devam etti: “Bu ülkenin yeni neslinin düşüncelerini ve hayat tarzlarını değiştirmeyi kendilerine vazife edinenler, yılbaşı eğlencesi adı altında ahlaksızlığı, içkiyi ve kumarı medeniyet diye bu millete yutturmaya çalışmaktadırlar. Mesele İsa peygamberin doğumunu kutlamaksa, bir peygamberin doğumu ahlak dışı şekilde kutlanmaz. Önümüzde bir seçim var. Milletimizin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu tür istismarcılara prim vermemesi lazım. Bu düşüncede olan, milletin tarihi ve dini ile kavgalı olanlar kurban ibadetini bile cinayet olarak görmektedirler. Kendileri acaba hiç et yemez mi. Özellikle içki sofralarında eti eksik etmezler. Dertleri hayvanların kesilmesi değil, Müslümanların ibadetine olan öfke ve düşmanlıklarıdır. Bugün fuhuş ve ahlaksızlık ortaöğretim seviyesine düşmüştür. Özellikle TV yayınlarıyla çocuklarımızı ahlaksızlığa teşvik etmeyi kendilerine görev saymaktadırlar. Milletimiz bu tür istismarcılara itibar etmesinler. Bunlar bu millete hiçbir zaman hizmet etmediler, bundan sonra da etmezler.”

Siyasi üçkâğıtçılık

Yeni Akit’e konuşan Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, normalde sahip olmadığı kişilik ve karakter özellikleri sergilemeye çalışanlara ‘kişilik bozukluğu’ tanısı konulabileceğini belirterek, “Eğer bu kişilik bozukluğu bilinçli bir şekilde bir amaca dönük olarak yapılıyorsa buna dolandırıcılık veya halk deyimiyle üçkağıtçılık denir. Bilinçli kişilik bozukluğu, siyasette özellikle toplum bireylerinden beğeni ve oy almak için bazı politikacıların kullandığı bir yöntemdir. Bilinçli şekilde aldatmaya dönük davranışlar ve roller sergileyen politikacıların tutumları da siyasi üçkağıtçılık olarak nitelendirilebilir” diye konuştu.