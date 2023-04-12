CHP'de ortalık toz duman! Teşkilatlardan 'sokağa çıkamayız' tepkisi!

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere 1 aydan az bir zaman kaldı.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Ancak Altılı Masa'da yer alan 4 partinin seçimlere CHP listelerinden girmesiyle ortak listeler oluşturuldu. Ortak listeden dolayı birçok isme yer kalmadı.

CHP kulislerinde konuşulana göre; adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU'NA 'SOKAĞA ÇIKAMAYIZ' TEPKİSİ

Teşkilatlardan Canan Kaftancıoğlu'na, "Siz il başkanıyım diye caka satıyorsunuz. Bizi topladınız düşüncelerimizi söyledik. Siz milletvekili listelerine bir kişi yazdıramadınız. Şimdi siz vekil adaylarınızla sahada dolaşın, biz asla sokağa çıkmayız" dediği gelen bilgiler arasında.

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KAFTANCIOĞLU: ÇETEYLE SAVAŞIYORUM

Canan Kaftancıoğlu'nun ise, bu sözler karşısında "Ben de seçim çalışmalarına çıkmam, çıkamam. Başım ağrıyor. İki cepheyle savaştım. Bir tarafta belediye rantçıları, diğer tarafta genel merkeze çöreklenmiş çeteyle savaşıyorum. Ne zannediyorsunuz" şeklinde cevap iddia edildi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Kırklareli'nde İyi Parti'nin 3. sıradan aday gösterdiği Hilmi Kahraman, milletvekili adaylığından istifa etti. Denizli'de 3. sıradan aday gösterilen Nafiz Öz, tepki göstererek İyi Parti'den istifa etti. Kayseri'de de 26 üye ve 4 yönetici İyi Parti'den istifa etti.

Ağrı'da CHP'nin 3. sırada milletvekili adayı olarak gösterdiği Ertuğrul Eryılmaz "gençlere yol açmak istediğini" belirterek istifa ettiğini açıkladı.