CHP’de ortalık toz duman

Her gün bir skandalın yaşandığı CHP’de genel başkanlık krizi partiyi siyaset çöplüğüne doğru hızla sürüklüyor. Son olarak CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın “Türkçe ezan” çıkışı sonrası, parti içinde herkesin farklı bir söylem geliştirmesi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun basiretsizliğini bir kez daha tescilledi. CHP’nin kaynayan bir kazan olduğunu belirten siyasiler ve siyaset bilimciler, partinin topluma da huzursuzluk yaydığını kaydettiler...

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP’nin kaynayan bir kazan olduğunu belirterek, “CHP hizipçi bir partidir. Kendi ateşini kendisi yükseltir. Her zaman kaynayan bir partidir. Kendi içinde hizipleşmeleri kavgalar hiçbir zaman eksik olmaz” dedi.

Trajikomik bir hal içindeler

CHP’nin toplum içinde zararlı bir yapılanma olduğunu kaydeden Turan, “Küpün içinde ne varsa dışına da o sızar. Kendi içlerinde sürekli çatışma olduğu için toplumda da çatışmayı körüklerler. Bu anlamda CHP’nin yapısı asla değişmez. CHP deyince akla bu gelir. Kendi içinde huzuru, barışı, sağlayamamış, güven verememiş bir siyasi hareketin Türkiye’ye öncü olması, mümkün değildir” ifadelerini kullandı. CHP’deki son kavgaya da değinen Turan, “Şimdi de ezan üzerinden kavga ediyormuş gibi görünüyorlar. Kendi kavgalarına bizim kutsallarımızı alet ediyorlar. Kendi iktidar kavgalarına kutsallarımızı araç etmesinler. Al birini vur öbürüne manzarası var. CHP’nin bu trajikomik durumunu ibretle izliyoruz” şeklinde konuştu. CHP’nin Türkiye’ye hiçbir faydasının olmayacağını kaydeden Turan, “CHP’nin kendisine faydası yok ki, Türkiye’ye faydası olsun. Aksini düşünmeleri ise trajikomiktir. Onları birbirine bırakmak lazım. Onlar birbirine fazlasıyla yeter” dedi.

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır da, CHP’nin büyük bir düzensizliğin pençesinde kıvrandığını kaydederek, “Bu hep böyleydi. Kılıçdaroğlu döneminde iyice ayyuka çıktı. Son tartışmaya dikkat edin. Her kafadan bir ses çıkıyor. Lakin kimse tam olarak ne dediğini açıklamıyor” dedi.

CHP’den millete hayır gelmez

Türkçe ezan tartışmasında da her kafadan bir ses çıktığını belirten Çakır, “Bir kısmı reddediyor, bir kısmı kabul ediyor. Bir kısmı ‘Şu an zamanı’ değildi diyerek topu taca atıyor. Aslında hepsi bu konudaki bilinç altını ortaya döküyor. CHP’den bu millete ve topluma hayır gelmez. Zaten kendi iç karışıklıklarıyla uğraşmaktan buna fırsat da bulamazlar” ifadelerini kullandı.