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Siyaset CHP'de ortalık karıştı! Başörtüsü için sunulan teklife tüm vekillerin hazır imzası eklendi
Siyaset

CHP'de ortalık karıştı! Başörtüsü için sunulan teklife tüm vekillerin hazır imzası eklendi

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'ndaki CHP tarafından başörtüsüne ilişkin TBMM'ye sunulan teklifte, başörtü yasakçısı bazı CHP'li milletvekillerinin hazır imzalarının kullanıldığını aktardı. Tahincioğlu, bu durumdan dolayı parti içinde huzursuzluk başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 21:31:00 - 2022-10-04 21:39:03
CHP'de ortalık karıştı! Başörtüsü için sunulan teklife tüm vekillerin hazır imzası eklendi

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP'nin teklifini kaleme alan T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, CHP'deki yasakçı milletvekillerinin hazır imzalarının kullanıldığını ve bu durumun yasakçı CHP'lileri kızdırdığını söyledi.

"Kanun tekliflerinde genellikle, teklifi veren vekillerin imzası yer alır. Ancak bu kez teklifin başında Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Meclis yönetiminin imzasının olması dikkat çekici." diyen Tahincioğlu, şu iddiayı aktardı: Bu durumun, teklifin parti organlarında görüşülmeden verilmesinden kaynaklandığı kulislerde konuşuldu. Teklifin parti yönetimi tarafından hazırlanması nedeniyle ilk imzacıların Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilleri olduğu ifade edildi.

Hazır imza kullanılması ortalığı karıştırdı!

Gökçer Tahincioğlu, birçok CHP'li vekilin hazır imzalarının kullanıldığını iddia ederek şöyle devam etti:

Alınan bilgiye göre, teklife vekillerin imzası sonradan eklendi. Deniz Baykal dışında vekillerin tamamının imzası teklife eklenerek, bütün CHP’li vekillerin teklifin arkasında olduğu mesajı verildi. Bunun için de daha önceden vekillerden alınan imzaların kullanıldığı belirtildi. Bu durumun bazı vekillerde rahatsızlık yarattığı da kulislerde konuşulan iddialar arasında.

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