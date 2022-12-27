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Medya CHP'de o belediye başkanlarıyla ilgili flaş gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle
Medya

CHP'de o belediye başkanlarıyla ilgili flaş gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle

Zafer Şahin, CHP’de biri il, beşi ilçe belediye başkanı olan altı ismin milletvekili olmak için genel merkeze haber gönderdiğini, ancak bu talebin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından jet hızıyla reddedildiğini ifade ederek, "Kılıçdaroğlu’nun 'İstifasını vereni affetmem' dediği söyleniyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:13:00 -
CHP'de o belediye başkanlarıyla ilgili flaş gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan şok hamle

Zafer Şahin, CHP’de biri il, beşi ilçe belediye başkanı olan altı ismin milletvekili olmak için genel merkeze haber gönderdiğini, ancak bu talebin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından jet hızıyla reddedildiğini ifade ederek, "Kılıçdaroğlu’nun 'İstifasını vereni affetmem' dediği söyleniyor" dedi.

Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP’de biri il, beşi ilçe belediye başkanı olan altı isim milletvekili olmak için genel merkeze haber gönderdi!

Ancak bu talep Kılıçdaroğlu tarafından jet hızıyla reddedildi. Kılıçdaroğlu’nun “İstifasını vereni affetmem” dediği söyleniyor.

Sadece CHP değil, AK Parti’de de bazı belediye başkanları yeni dönemde parlamentoda olmak istiyor. Siyaset yeni yılda ilginç ve renkli gelişmelere sahne olacak. Kesin bilgi, yazın bir köşeye."

 

 

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