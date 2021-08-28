CHP’de mülteci ikiyüzlülüğü

Zekeriya Say İstanbul

Dış cephesinde ‘Sınır namustur’ yazılı pankartın asılı olduğu binada ucuz ve sigortasız işgücü oldukları gerekçesiyle Afganistanlı mültecilerin çalıştırması CHP teşkilatlarında yaşanan eylem ve söylem çelişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer bir skandal da Bolu Belediyesinde yaşanmıştı. Göreve geldikten sonra Suriyelilere yapılan yardımları kesen, muhacirlerin kentte kalmaması için yabancıların suyuna 10 kat zam yapacaklarını açıklayan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği ortaya çıkmıştı. Son olarak, Bolu Belediyesinin parasını konser adı altında, “20 yıldır cüzdanımda fotoğrafını taşıyorum” sözleriyle platonik aşkını itiraf ettiği Şevval Sam’a peşkeş çekecek olan Özcan’ın evinde de ‘Avatif’ isimli Faslı bir kadını 1 yıl boyunca çalıştırdığı deşifre olmuştu.

