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CHP’de mülteci ikiyüzlülüğü
Gündem CHP’de mülteci ikiyüzlülüğü
Gündem

CHP’de mülteci ikiyüzlülüğü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Davulla zurnayla ülkelerine göndereceğim” dediği mültecilerin parti teşkilatlarında çalıştırıldığı ortaya çıktı. CHP Çanakkale İl Başkanlığı binasının çatı yenileme çalışmalarının, ucuz ve sigortasız işgücü olan Afganistanlı mültecilere yaptırıldığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 09:56:00 -
CHP’de mülteci ikiyüzlülüğü

 Zekeriya Say  İstanbul 

Dış cephesinde ‘Sınır namustur’ yazılı pankartın asılı olduğu binada ucuz ve sigortasız işgücü oldukları gerekçesiyle Afganistanlı mültecilerin çalıştırması CHP teşkilatlarında yaşanan eylem ve söylem çelişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer bir skandal da Bolu Belediyesinde yaşanmıştı. Göreve geldikten sonra Suriyelilere yapılan yardımları kesen, muhacirlerin kentte kalmaması için yabancıların suyuna 10 kat zam yapacaklarını açıklayan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği ortaya çıkmıştı. Son olarak, Bolu Belediyesinin parasını konser adı altında, “20 yıldır cüzdanımda fotoğrafını taşıyorum” sözleriyle platonik aşkını itiraf ettiği Şevval Sam’a peşkeş çekecek olan Özcan’ın evinde de ‘Avatif’ isimli Faslı bir kadını 1 yıl boyunca çalıştırdığı deşifre olmuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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