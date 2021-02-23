CHP'de Muharrem İnce depremi! 120 kişi istifa etti

CHP'de istifa dalgası büyüyor..

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi ile CHP içindeki çalkalanma hız kazandı.

120 istifa

İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.

Bolu ve İzmir teşkilatlarındaki ayrılıklardan sonra, son olarak Sakarya il örgütünden de 120 kişi CHP'den istifa etti.

İnce'nin partisine katılacaklar

Yaşanan krizde parti genel başkanları ve belediye başkanlarının devreye girmesi yetmezken, partiden ayrılanların Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları bekleniyor.

Bir yanda istifalar devam ederken bunları önlemek için parti içi müzakereler de devam ediyor.

Teşkilat ittifaklardan rahatsız

Genel Merkez yönetiminden rahatsız olan illerden biri de Antalya.

Antalya il örgütü temsilcileri, Ankara'da parti yönetimi ile görüşmeler yaptı.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, görüşmeleri sürdürmek için yoğun çaba harcadığı teşkilatlardan gelen şikayetlerin başında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması geliyor.

Mart'ta açıklayacak

Muharrem İnce'nin kurması beklenen parti için CHP'den kopuşlar devam ederken İnce de çalışmalarına hız verdi.

Ankara'da parti binası kiralayan İnce'nin, mart ayı içinde yeni partisini duyurması bekleniyor.