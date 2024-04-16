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Siyaset CHP'de milletvekili sayısı düştü TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Siyaset

CHP'de milletvekili sayısı düştü TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Yeniakit Publisher
2024-04-16 19:39:00 -
CHP'de milletvekili sayısı düştü TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Yerel seçimlerde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de sandalye dağılımı değişti. CHP'de sandalye sayısının 125'e düşmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.

Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.

Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.

Toplam milletvekili sayısı 594 oldu

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265
Cumhuriyet Halk Partisi: 125
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57
Milliyetçi Hareket Partisi: 50
İYİ Parti: 38
Saadet Partisi: 20
Demokrasi ve Atılım Partisi: 15
Yeniden Refah Partisi: 4
Hür Dava Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokrat Parti: 3
Emek Partisi: 2
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Demokratik Sol Parti: 1
Bağımsız Milletvekili: 5
Toplam: 594
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