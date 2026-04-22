CHP’de metresten sonra akraba kontenjanı: Kadıköy Belediyesi de yandaş çiftliği çıktı

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın örgüt kurma ve rüşvetten tutuklanması, CHP’li belediyelerin birbirlerine metres ve akraba kontenjanı ayırdığını da tescilledi. Özkan Yalım’ın metresini başka bir CHP’li belediyede çalışan olarak göstermesinin hemen ardından ortaya çıkan bilgilere göre tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşi ile yine tutuklanan yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın ablasının, Kadıköy Belediyesinde müdür olarak işe alındığı tespit edildi.