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Gündem CHP’de Memleket Partisi hazımsızlığı! Acımasızca darp ettiler
Gündem

CHP’de Memleket Partisi hazımsızlığı! Acımasızca darp ettiler

Yeniakit Publisher
2023-05-02 08:46:00 - 2023-05-02 08:46:58

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler birbirine girdi. Muharrem İnce’nin aday olmasını hazmedemeyen CHP’liler Memleket Partililere saldırdılar. Kentte düzenlenen etkinlikler sırasında iki partinin üyeleri karşı karşıya geldi. Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü.

1 Mayıs kutlamaları bu kez kavgaya sahne oldu.

 

İttifak sağlayamayan Memleket Partisi ve CHP cephesindeki gerginlik, meydanlara da yansıdı.

Gaziantep'te yaşanan olayda, polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

Memleket Partili ve CHP'li grup karşı karşıya geldi

Kutlamalarda ise iki parti dikkat çekti.

 

Sık sık çekişmeli şekilde yürüyen Memleket Partili ve CHP'li iki grup, gerginliği programın sonuna kadar sürdürdü.

Ardından taraflar, partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışmaya başladı.

CHP’liler, “Kılıçdaroğlu varken neden İnce aday oluyor?” diye sorunca gerginlik başladı.

 

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tansiyonun yükseldiği tartışma, kısa sürede tekme-tokatlı kavgaya dönüştü.

Öfkeli grup, birbirlerini acımasızca darbetti.

O anlar ise sosyal medyaya yansıdı.

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