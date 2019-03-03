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CHP'de Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı kesinleşti

CHP'de kesinleşen aday listelerine göre, seçim sürecinde tartışma konusu olan Mehmet Bucak'ın Siverek Belediye Başkan adaylığı resmi olarak onaylandı.

03 Mart 2019 Pazar 22:44
CHP'de Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı kesinleşti

Kesinleşen aday listelerine göre, 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde iş birliği yaptığı belirtildi. Tartışma konusu olan Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak adaylığı da kesinleşti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin aday listeleri seçim kurullarınca kesinleştirildi. Buna göre 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38’i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimi kapsamında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin partilerin resmi aday listeleri açıklandı.

Anadolu Ajansı’nın CHP yetkililerine dayandırdığı habere göre, İYİ Parti ile iş birliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38’i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ve CHP’nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde işbirliği yaptığı belirtildi. Geçici aday listelerinin tesliminin ardından CHP’nin Karabük adayı geri çekilirken, İYİ Parti ise Sivas ve Amasya adaylarını iş birliği kapsamında geri çekti.

Çalkaya'nın yerine eşi aday yapıldı

Kesinleşen listeye göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Tunç Soyer oldu. CHP, Muğla’nın Bodrum ilçesinde adaylığı il seçim kurulu tarafından reddedilen Mustafa Saruhan’ın yerine Ahmet Aras’ı adayı gösterdi. İzmir’in Balçova ilçesinde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle adaylığı düşürülen mevcut belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine ise eşi Fatma Çalkaya aday yapıldı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ise adaylıktan çekilen Sezgin Sönmez’in yerine Sait Köse aday oldu.

Tartışma konusu olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mehmet Fatih Bucak ve İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç’ın adaylıkları da kesinleşmiş oldu. Bucak’ın adaylığını yeniden değerlendirileceği iddia edilmişti. Daha önce MHP’den aday olan Bucak’ın, “Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendilerine mezar kazmaya başlasınlar” sözleri tepki çekmişti. Bucak ise tepkiler üzerine “Orada sandığa gömmeyi kastetmiştim” açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:44
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. Sivas
  4. Muğla
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Ankara
  9. Amasya
  10. Mehmet Fatih Bucak

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