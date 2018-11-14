CHP'de Mansur Yavaş krizi! 'Ne demek istediğini bilmiyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun, Mansur Yavaş'ın adaylığına yönelik 'Mansur Yavaş ile ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Toplantıda bu konu gündeme gelmedi. Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama seçime katılan adayların mutlaka rozeti olur seçildikten sonra rozetini çıkartır.' dedi.