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Siyaset CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu
Siyaset

CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu

Yeniakit Publisher
2024-02-20 02:18:00 -
CHP'de Lütfü savaş krizi son buldu

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığında karar kılındığı açıklandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

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