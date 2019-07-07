CHP’de liyakat yok partizanlık var

Devasa kibrini mütevazılık maskesiyle gizlemeye çalışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘Liyakate önem vereceğiz’ sözleri fos çıktı. Mazbatayı aldığı günden bu yana icraat yerine boş laf üreten İmamoğlu, İBB kadrolarını CHP’li isimlerle doldurdu.

Kaftancıoğlu dolduruyor

Seçim kampanyası boyunca ‘liyakate önem vereceğini ve partizanlık yapmayacağını’ iddia eden İmamoğlu, söylemlerinin tersine hareket etmeye başladı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da müdahaleleriyle çift başlı bir yönetime geçen İBB’nin bütün kritik birimleri, partizan isimlerin kontrolüne verildi. AK Parti’yi liyakate önem vermemekle suçlayan İmamoğlu, boş bulduğu her kadroya CHP’lileri yerleştiriyor. İmamoğlu’nun aymaz tavrı kamuoyunda büyük şaşkınlıkla karşılanıyor. İBB’nin Özel Kalem Müdürlüğü makamı, CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde de aynı görevi yürüten Yavuz Saltuk’a verildi.

İBB’yi CHP’lilere peşkeş çekiyor

Hiçbir liyakat ve ehliyet gözetmeyen İmamoğlu, İBB’nin en kritik birimine de bir başka CHP’li ismi getirdi.

Gençliğinden bu yana CHP içerisinde yetişen ve son olarak Şişli Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Şeref Can Ayata, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na atandı. Siyasete CHP’de başlayan ve sol öğretilerle yetişen bir ismin İBB’nin kalbine atanması infiale neden oldu. Uzun yıllar boyunca CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Nurcan Alan da İBB’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na getirildi.

CHP’li isimlerle doldurdu

İmamoğlu’nun, İBB’yi CHP’li belediyelerden gelen isimlere peşkeş çekmesi bu kadarla da sınırlı kalmadı. CHP’li Maltepe Belediyesi’nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Eren Sönmez, İBB’nin yeni Hukuk Müşaviri olarak ataması yapıldı. CHP’li Avcılar Belediyesi’nde Teftiş Müdürlüğü yapan Nurten Uğursoy da İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı oldu.