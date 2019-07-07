0553 313 94 23

CHP’de liyakat yok partizanlık var

Yürüttüğü seçim kampanyaları boyunca 'liyakat' kelimesini ağzından düşürmeyen İBB'nin CHP'li Başkanı İmamaoğlu, büyükşehir belediye kadrolarını CHP’li isimlerle doldurdu.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:15
CHP’de liyakat yok partizanlık var

Devasa kibrini mütevazılık maskesiyle gizlemeye çalışan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘Liyakate önem vereceğiz’ sözleri fos çıktı. Mazbatayı aldığı günden bu yana icraat yerine boş laf üreten İmamoğlu, İBB kadrolarını CHP’li isimlerle doldurdu.

Kaftancıoğlu dolduruyor

Seçim kampanyası boyunca ‘liyakate önem vereceğini ve partizanlık yapmayacağını’ iddia eden İmamoğlu, söylemlerinin tersine hareket etmeye başladı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da müdahaleleriyle çift başlı bir yönetime geçen İBB’nin bütün kritik birimleri, partizan isimlerin kontrolüne verildi. AK Parti’yi liyakate önem vermemekle suçlayan İmamoğlu, boş bulduğu her kadroya CHP’lileri yerleştiriyor. İmamoğlu’nun aymaz tavrı kamuoyunda büyük şaşkınlıkla karşılanıyor. İBB’nin Özel Kalem Müdürlüğü makamı, CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde de aynı görevi yürüten Yavuz Saltuk’a verildi.

İBB’yi CHP’lilere peşkeş çekiyor

Hiçbir liyakat ve ehliyet gözetmeyen İmamoğlu, İBB’nin en kritik birimine de bir başka CHP’li ismi getirdi.

Gençliğinden bu yana CHP içerisinde yetişen ve son olarak Şişli Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Şeref Can Ayata, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na atandı. Siyasete CHP’de başlayan ve sol öğretilerle yetişen bir ismin İBB’nin kalbine atanması infiale neden oldu. Uzun yıllar boyunca CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Nurcan Alan da İBB’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na getirildi.

CHP’li isimlerle doldurdu

İmamoğlu’nun, İBB’yi CHP’li belediyelerden gelen isimlere peşkeş çekmesi bu kadarla da sınırlı kalmadı. CHP’li Maltepe Belediyesi’nde Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Eren Sönmez, İBB’nin yeni Hukuk Müşaviri olarak ataması yapıldı. CHP’li Avcılar Belediyesi’nde Teftiş Müdürlüğü yapan Nurten Uğursoy da İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı oldu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:15
  1. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Mazbata
  3. CHP
  4. Seçim kampanyası
  5. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  6. AK Parti
  7. liyakat
  8. İBB’nin Özel Kalem Müdürlüğü
  9. CHP’li Beylikdüzü Belediyesi
  10. Yavuz Saltuk
  11. Şişli Belediyesi
  12. Şeref Can Ayata
  13. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  14. CHP’li Bakırköy Belediyesi
  15. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
  16. Nurcan Alan
  17. İBB’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
  18. CHP’li Maltepe Belediyesi
  19. Hukuk Müşaviri
  20. Eren Sönmez
  21. CHP’li Avcılar Belediyesi
  22. Teftiş Müdürlüğü
  23. Nurten Uğursoy
  24. İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM İPTALİ
    1. GÜNDEM İPTALİ
    2. Uzmanından ailelere sünnet külotu..
    3. Vatandaşları gasp eden sahte polisler..
    4. Midyat’ta bin 490 paket kaçak sigara..
    5. Eskişehir’de selin yaraları sarılmaya..
    6. Yumurta gençleştirme ve akupunktur..
    7. CHP’de liyakat yok partizanlık var
    8. Hayvanlar yanlış ahıra girince ortalık..
    9. Şehirleşme arttı bu mesleğe ilgi de..
    10. Gaziantep Kalyon Stadı Süper Lig’e..
    11. Petrol Ofisi resmen satıldı!
    12. (Özel)Sıcaktan bunalan hayvanlara..
    13. Çorum’da kamyon şarampole devrildi: 1..
    14. Napolyon kirazının hasadı yapılıyor
    15. (Özel haber) Murat Yıldırım: "Zor bir..
    16. Türk bankacılık sektörü, Moody's..
    17. Hurdaları sanata dönüştürüyor
    18. Sudan'dan açıklama: Henüz paralar..
    19. Rizespor Fenerbahçe ile anlaştı
    20. Adil Gevrek: "Bir kaç oyuncuyla..
    21. Fofana: "Gelecek 1-2 takviyeyle daha..
    22. Sezonu Türkiye Kupası’yla kapatan..
    23. Ücretsiz ders kitapları plastik..
    24. Ekmek mücadelesi için sıcaklara göğüs..
    25. Çolakbayrakdar, "Hedefimiz,..
    26. Hayallerindeki hastane bahçesini..
    27. Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç..
    28. Yürekler ağza geldi! Öğrenci yurdunda..
    29. Özel Ümit Hastanesi’nde gebelik..
    30. Altınordu yeni sezonda mücadeleci olacak
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"