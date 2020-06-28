CHP’de liyakat yok kıyak var

Miting meydanlarında ‘liyakat’ edebiyatı yapan ve ‘kadrolaşmaya geçit vermeyecekleri’ iddiasında bulunan CHP’li belediyelerde akıl almaz bir kadrolaşma yürütülüyor. Her dönem skandallarla ve yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Beşiktaş Belediyesi’nde bu defa da kadrolaşma yüzsüzlüğü patlak verdi. Beşiktaş Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten üç isme farklı kadrolarda müdürlük verildi. Başkan yardımcıları Ender Topçuoğlu’na Fen İşleri Müdürlüğü, Zeynep Karaman’a Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadrosu tevdi edildi. Ozan İş’e ise Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosu tahsis edildi.

İki isme üç makam

CHP’li Şişli Belediyesi’nde ise kadrolaşma hırsı daha ileri boyuta taşındı. Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten isimlere ikişer müdürlük de ekstra olarak verildi. Başkan yardımcılığı görevini yürüten Kazım Artut’un hem Strateji Geliştirme Müdürü hem de Entegre Yönetim Sistemi Müdürü olarak ataması yapıldı. Bir diğer başkan yardımcısı Elçin Önder’e de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yanı sıra Medya Müdürlüğü kadrosu verildi.

Furyayı İmamoğlu başlatmıştı

Hatırlanacağı üzere CHP’li İBB belediyesinde de bu tarz skandal kadrolaşmalar ifşa olmuştu. CHP’li İmamoğlu, Murat Ongun’a İBB bünyesinde kadro vermişti. Ongun’un İBB sözcülüğü yanı sıra Medya A.Ş ve Otobüs A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı verilmişti. Ongun’un bu sayede İBB’den 45 bin lira maaş aldığı kamuoyuna yansımıştı.