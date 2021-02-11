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Siyaset CHP'de liyakat balonu patladı! İmamoğlu 'yalana' devam ediyor
Siyaset

CHP'de liyakat balonu patladı! İmamoğlu 'yalana' devam ediyor

CHP'nin ağzından düşürmediği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgunun içinin boş olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak sosyal medyadan bol keseden atan İmamoğlu'nun, yaptığı yeni paylaşımında yine 'liyakat' vurgusu yapması 'komik' karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:20:00 -
CHP'de liyakat balonu patladı! İmamoğlu 'yalana' devam ediyor

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu.

Belediyeye liyakat usulü personel aldıklarını iddia eden İmamoğlu, “Kimsenin dayısı yok, liyakat var. İBB’ye zabıta alımı da tamamen açık duyuru ve şeffaf sınavlarla gerçekleşiyor. Özenle yaptığımız alımların yarısı da kadınlar olacak” dedi.

Halbuki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özenen Ekrem İmamoğlu’nun dile getirdiği CHP’de 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP’li isimden itiraf

Geçtiğimiz aylarda CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan kadrolaşmanın itiraf edildiği görüntüler basında yer almıştı.

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, büyükşehir belediyesine alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığı, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini itiraf etmişti.

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısını danışman yaptı

Öte yandan 'liyakat' naraları atan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge TürkYılmaz'ı İBB'de kariyer danışmanı olarak işe almıştı.

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