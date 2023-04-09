  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’de liste sızdı! İsimlere bakın
Siyaset

CHP’de liste sızdı! İsimlere bakın

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:18:00 -
CHP’de liste sızdı! İsimlere bakın

CHP'de milletvekili aday listeleri şekilendi. Bugün YSK'ya teslim edilecek CHP'nin listeleri belli olmaya başladı. Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nden isimlerin aday gösterildiği sıralamaki yerleri ortaya çıktı.

CHP'de milletvekili aday listeleri şekilendi. Bugün YSK'ya teslim edilecek CHP'nin listeleri belli olmaya başladı. Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nden isimlerin aday gösterildiği sıralamaki yerleri ortaya çıktı.

 

CHP Parti Meclisi'nde (PM) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimlerle ilgili görüşmeler sürüyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre aday listeleri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANKARA

Ankara 1. bölge

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA)

5. Aliye Timisi Ersever

6. MusAtafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

Ankara 2. bölge

Murat Emir

Ankara 3. Bölge

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoıy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz

İSTANBUL

İstanbul 1. bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İstanbul 2. Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İstanbul 3. Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR

İzmir 1. Bölge

Yüksel Taşkın
Ahmet Tuncay Özkan
Sevda ERdan Kılıç
Murat Bakan
Ednan Arslan
Seda Kaya (DEVA)
Haydar Altıntaş (DP)
Devrim Barış Çelik
Sefer İpekli
Güldem Atabay
Şahbal Aras
Fulya Akçay
Mehmet Şahin Fırat
Birgül Değirmenci

İzmir 2. Bölge

Gökçe Gökçen
Rıfat Nalbantoğlu
Rahmi Aşkın Türeli
Mahir Polat
Salih Uzun (DP)
Deniz Yücel
Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
Hüseyin Sezer
Esin Doğan Metin
Altan İnanç
Emine Helin İnan Kınay
Ayten Gülsever
Nurşen Balcı
Burak Kotan

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

ANTALYA

Sururi Corabatur
Cavit Arı
Aliye Coşar
Mustafa Erdem 
Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
Murat Özçelik 
Ercüment Taşdemir
Nilüfer Defeci
Vahap Tuncer
Sibel Gezen
Ramiz Atakan
Emrah Yurtlak
Zehra Milli 
Hatice Kübra Turan
Müge Gezginci Uysal
Mehmet Gök

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Avb

Yüz karası olarak kendilerine yeter
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23