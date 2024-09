CHP’de liderlik sahası karıştı

Buğra Kardan İstanbul

Hançer çekmenin, arkadan vurmanın adet hâline geldiği CHP’de polemiğin biri bitmeden diğeri başlıyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nu karşı karşıya getiren yeni polemiğin konusu ise cumhurbaşkanı adaylığı oldu. Özel’in “Belli ki bu maçın sonlarına doğru bir penaltı kazanılacak. Penaltıyı atarsak maçı alacağız. Çünkü avantajlıyız. O penaltıyı kimin atacağını teknik direktör karar verecek” sözleri İmamoğlu’nu çileden çıkardı. Adaylık için çırpınan İmamoğlu, Özel’e “Takım arkadaşıyız. Takımda mevki belirlemeye gerek yok” göndermesinde bulundu. Özel de “Ben o golü atmanın ve şampiyonluğun peşindeyim, bunun önünde kim engel olacaksa kendim dahil karşısında ben varım” dedi. Özel-İmamoğlu tartışması CHP’yi korkuttu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak iddiasını ortaya atan Saraçhane bülbülü Şaban Sevinç’e köpüren Mansur Yavaş’ın Sivas turu ses getirdi.

İmamoğlu, Özel'e had bildirdi

Olan biteni akit’e değerlendiren CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, şunları söyledi: “Özel’in ‘Penaltı atacak oyuncuyu ben tayin ederim çıkışı İmamoğlu’nu tedirgin etti. Hemen ‘Teknik adam değilsin’ hatırlatmasında bulundu. Yetinmedi, ‘Eşitiz’ deme gereği duydu. Özel’i Genel Başkanlık koltuğuna oturtan İmamoğlu’ydu, yoksa aday dahi olamazdı. Özel, kendisi için gerekeni yapıyor. İmamoğlu da misillemede bulunuyor. Onun tek derdi, CHP’nin adayı olmak. Özel ikide bir ‘aday olmayacağım’ diyor ama inandıramıyor, çünkü siyasette her an her şey olur. Mansur Yavaş’ı da bir kenara koymayalım. Ankara il danışma toplantısında ‘DEM’i hedef alan cümleleri var. Ama Özel, DEM’i bırakmaz. Yavaş da ‘Alternatifim var’ diyor. İmamoğlu da salvolarda bulunuyor. Saflaşma artıyor. Kılıçdaroğlu’nu da unutmayalım. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için 3 ay var. 2024 bitmeden kurultayı yaptılar, yaptılar. Aksi takdirde 2025’e kadar kurultay olmayacak ve ikisinin de delegeleri kalmayacak. Özel, delegeleri eline alacak.”

Makan mevki derdindeler

Siyaset bilimci Yılmaz Altunsoy ise şunları dile getirdi: “Özel ve arkadaşları, 2024 mahalli seçimlerinde gelen tepki oylarının kalıcı olduğu kanaatindeler. Onun için aday tayinini önemli görüyorlar. Esasında adayın Genel Başkan olması gerek ama İBB ve ABB Başkanı da potada. Seçimlere yakın CHP’de kazan daha da kaynayacak. Disiplin kalmayacak. Özel, İmamoğlu ve Yavaş yanlıları karşı karşıya gelecek. Seçimlere 4 sene var. CHP, bu hakikati aklından çıkararak hata yapıyor. Seçimlere öne almaya kalkarak tabanı diri tutmaya çalışıyorlar. 2028 seçimleri sıra dışı olacaktır. Fotoğraf böyle iken İstanbul’u ve Ankara’yı yönetemeyenlerin cumhurbaşkanı adayı olmak için uğraşmaları CHP’nin halktan ne kadar kopuk siyaset güttüğünün kanıtıdır. Belediyelerde halkın gereksinimlerini karşılayamayan CHP’li başkanların halkın gönlüne girmek yerine paslaşıp, penaltı hatta gol bulma gayretindeler. Ne yazık ki millet can, ülke beka onlar ise makam mevki derdindeler.”

