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CHP’de kurultay muamması

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay tartışmaları bitmiyor. Yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay konusunda her kafadan ayrı ses çıkarken, imza sayısı da kafalarda soru işaretine neden oluyor

22 Temmuz 2018 Pazar 11:22
CHP’de kurultay muamması

CHP’nin 36. Olağan kurultayında Muharrem İnce yeterli sayıda imza bulamamış, ancak aday olarak yarışa katılmıştı. Kurultay sonuçları değiştirmezken, CHP’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ezici bir rakamla İnce’yi saf dışı bırakmıştı. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için yarıştığı seçimlerde partisinden fazla oy almasının ardından yeniden alevlenen kurultay tartışmalarında yine muamma yaşanmaya başladı. İnce tarafı yeterli imzayı topladıklarını iddia ederken, genel merkez yöneticileri ise İnce grubunun yeterli imzayı toplayamayacağını iddia ediyor. İmza tartışmalarının daha da alevlenmesi bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:22
  1. CHP Genel Başkanı
  2. kurultay

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