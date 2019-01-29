CHP'de kritik tarih belli oldu! Adaylar açıklanacak CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 2 Şubat'ta toplanacak. Partinin, bu toplantıda bütün belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak. CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 2 Şubat'ta toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) PM'nin tarihi de belirlendi. 842 aday belirlendi Buna göre PM, 2 Şubat Cumartesi günü toplanarak yeni belediye başkan adaylarını tespit edecek. CHP, şimdiye kadarki 7 PM toplantısında 842 aday belirledi.

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