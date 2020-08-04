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Siyaset

CHP'de korkulan oldu! Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor

Koronavirüs nedeniyle partililerin tüm tepkilerine rağmen kurultay konusunda ısrar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu felakete sebep oldu. CHP'de kurultay sonrası koronavirüse yakalanan delege sayısı 78'e yükseldi. Partide muhalifleri tek tek etkisizleştiren ve tek adam olan Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:51:00 -
CHP'de korkulan oldu! Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor

25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayın ardından Üsküdar kurultay delegesi Aydın Yıldırım, geçen salı günü koku alamamaya başlayınca test yaptırmış, bunun üzerine yapılan incelemelerde 30 partililinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirlenmişti. Büyük panik ve korku yaşayan partililer hastanenin yolunu tuttu.

Korkulan oldu: Vaka sayısı patladı

Koronavirüs skandalının ardından Genel Başkan, parti yönetimi, belediye başkanları ve parti kurultayının tüm delegeleri kurultayın ardından gittikleri şehirlerinde test yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin yetersiz kaldığı kurultayın ardından yapılan testlerde korkulan oldu. İkinci filyasyon çalışmasının ardından koranavirüse yakalanan CHP'li sayısı 78'e yükseldi.

Bunların arasında İzmir'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi de var. Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen gibi isimlerin kurultayın ertelenmesine yönelik tüm uyarılarına parti yönetimi kulak asmamış, kurultayı yapma kararı almıştı.

Fatura Kılıçdaroğlu'na kesildi

Hergün artan vaka sayıları karşısında büyük öfke yaşayan CHP'liler, kurultay salonundaki dikkatsizliğe vurgu yapıyor. Özellikle salonun kapalı odalarında ve otel lobilerinde Parti Meclisi'ne girebilmekm için yapılan delege pazarlıklarında temizliğe dikkat edilmediği belirtildi. Partililer, önlem almayan parti yönetimine sert tepki gösterdi. Partide muhalif isimleri tek tek etkisizleştiren ve tek adam olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu ünemli

"""Fatura Kılıçdaroğlu'na kesildi""" kime kesilmesi lazım?!?!?!?!?!!?!?!?!?!?!?!?
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ali

kk kesin proje, chp yi kokunden.koparip hdp ye yaklastiran ve parcalamak uzere ve basarili bir proje
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