CHP'de kılıçlar çekildi! İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile fena kafa buldu

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Ekonomik saldırıları fırsat bilerek erken seçim çığırtkanlığı yapan CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nda aday krizi giderek derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adı adaylık için konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adayı için 'popstar seçmeyeceğiz' ifadelerini kullanmıştı. CHP liderinin bu açıklama ile ismi aday olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği ileri sürülmüştü.

Kılıçdaroğlu yine Halk TV'ye verdiği röportajda “Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?” sorusuna “Hayır, rakip olarak görmüyorum” cevabını vermişti.

İmamoğlu'ndan manidar paylaşım

Bir süredir sessiz kalan İmamoğlu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul'da bir metroda yürüyen merdivenlere ters biden bir kedinin videosunu paylaştı.

Bu video Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yürüyen merdivenlere tersten binmesini akıllara getirdi. İmamoğlu'nun bu paylaşımı Kılıçdaroğlu'na cevap olarak algılandı.