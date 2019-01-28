0553 313 94 23

CHP'de kazan kaynıyor... Milletvekili PM üyeliğinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç (PM),İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM´deki görevinden istifa etti

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:23
CHP'de kazan kaynıyor... Milletvekili PM üyeliğinden istifa etti

CHP PM'de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisi, sıcak anlar yaşandı.

DHA'nın haberine göre; PM'de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, aday listesine tepki göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:23
  1. İzmir
  2. CHP
  3. İstifa
  4. milletvekili
  5. parti meclisi
  6. PM
  7. Cumhuriyet Halk Partisi
  8. aday listeleri
  9. SEVDA ERDAN KILIÇ
  10. belediye başkanlıkları
  11. son dakika
  12. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guaido'dan darbe açıklaması: Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyorum
    1. Guaido'dan darbe açıklaması: Maduro'yu..
    2. Ölü sayısı artıyor! Yaşamını..
    3. Avustralya, Juan Guaido'yu geçici..
    4. Çiftlikte katliam! Anne ve çocukları..
    5. Otomobil devi açıkladı! 44 adet..
    6. Hakkari-Van Karayolu'na çığ düştü!..
    7. CHP'de kazan kaynıyor... Milletvekili..
    8. Dünya şampiyonunun ünvanı geri..
    9. CHP'de "gergin" PM toplantısı sona erdi
    10. CHP'nin İzmir adayı belli oldu
    11. CHP'de Kaftancıoğlu bilmecesi... Önce..
    12. CHP PM toplantısı sona erdi
    13. Avustralya, Juan Guaido'yu geçici..
    14. Brezilya'da çöken barajda ölü sayısı..
    15. Ersun Yanal futbolcularına seslendi:..
    16. Erman Toroğlu'ndan bomba iddia:..
    17. Galatasaray'dan yılın bombası Artem..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Real Madrid deplasmanda Espanyol'u yendi
    20. Zeyna yine affetmedi! Onlarca kilo..
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede
    Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız
    Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız
    CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
    CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019