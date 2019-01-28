CHP'de kazan kaynıyor... Milletvekili PM üyeliğinden istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç (PM),İzmir'den gösterilecek kimi adaylara tepki göstererek, PM´deki görevinden istifa etti28 Ocak 2019 Pazartesi 06:23
CHP PM'de sabaha kadar devam eden belediye başkan adayları mesaisi, sıcak anlar yaşandı.
DHA'nın haberine göre; PM'de yer alan ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, aday listesine tepki göstererek Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
YORUM YAZ