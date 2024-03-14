  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

Kükreyeni böyle susturdular! CHP’li Nazlıaka’yı köşeye sıkıştıran soru

Bu nasıl hesap?.. Fatih Erbakan’dan oy oranı çıkışı! “Anket şirketleri bizi…”

Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

İllegal konsey fena güldürdü! Yandaşlığın merkezi Basın Konseyi’nden komik çağrı

Yenilenen Peugeot 208 Türkiye’de! İki benzinli ve bir elektrikli motorla gelen araç 7 renk seçeneği sunuyor! Peki fiyatı ne kadar?

Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Naci Görür kime oy vereceğini açıkladı! Tabii ki şaşırtmadı

ABD'liler hem şok hem de rahatsızlık içinde! 'Türkiye altın fiyatlarını oynattı' diyerek duyurdular

Çarpıcı iddia! Birlikte bakın ne yapmışlar! SİHA Sezgin'den eski DEM'lilere sır gibi ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na bomba yanıt: 'Telaşı suçluluğundan...'
Siyaset CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu
Siyaset

CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 22:17:00 - 2024-03-14 22:33:24
CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak ilk genel seçimlerde kaybetmeleri durumunda koltuğu bırakacağını söylerken, yerel seçimlerde ise kaybedeceğini şimdiden kabullenerek "Bu yerel seçim, erken bir seçim, çok özel şartlarda olan bir seçim." dedi.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi partilerin çalışmaları da hız kazandı.

CHP'de koltuk kavgası ve yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde yaşanan krizler devam ederken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel  KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partide yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Özgü Özel'e, "Kaybederseniz bırakır mısınız" şeklinde soru yöneltildi.

"Kazanamazsak bir gün durmam"

Genel seçimleri işaret eden Özel, şu yanıtı verdi:

Eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam, 1 gün durmam. Ama yapacağız, o noktada çok kararlıyız. Ancak bu yerel seçim, erken bir seçim, çok özel şartlarda olan bir seçim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı
Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı

Siyaset

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı

Ramazan geldi CHP'de gaflar başladı! Özgür Özel: İlk sahur tutuldu! Bu Ramazan'da 30 Ramazan var
Ramazan geldi CHP'de gaflar başladı! Özgür Özel: İlk sahur tutuldu! Bu Ramazan'da 30 Ramazan var

Siyaset

Ramazan geldi CHP'de gaflar başladı! Özgür Özel: İlk sahur tutuldu! Bu Ramazan'da 30 Ramazan var

CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı
CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı

Gündem

CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel polise taş atan Berkin Elvan'ı andı

Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese
Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Siyaset

Oy için atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama
Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama

Siyaset

Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama

Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü
Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Gündem

Yarım Genel Başkan Özgür Özel fena yakalandı! CHP'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü

Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"
Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Gündem

Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23