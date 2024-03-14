CHP'de kaybetme paniği! Özgür Özel yerel seçimlere şimdiden kılıf uydurdu

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi partilerin çalışmaları da hız kazandı.

CHP'de koltuk kavgası ve yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde yaşanan krizler devam ederken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partide yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Özgü Özel'e, "Kaybederseniz bırakır mısınız" şeklinde soru yöneltildi.

"Kazanamazsak bir gün durmam"

Genel seçimleri işaret eden Özel, şu yanıtı verdi:

Eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam, 1 gün durmam. Ama yapacağız, o noktada çok kararlıyız. Ancak bu yerel seçim, erken bir seçim, çok özel şartlarda olan bir seçim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO