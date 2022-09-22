CHP'de kavga büyük! Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu'na operasyon çekti

CHP'li yandaş medyada yaşanan adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yeni bir stratejinin başladığı siyaset kulislerinde konuşuluyor. Uzun bir süre cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen CHP yandaşı Sözcü'nün yaptığı son haberlerde İBB Başkanı'nı sansürlemesinin İmamoğlu'nun yeni stratejisini yansıttığı iddia ediliyor.

Sözcü'den İmamoğlu'na sansür

Düne kadar en büyük destekçisi iken Sözcü gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

Sözcü, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı. CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

"CHP'lilerin yargılandığı adliye"

Sözcü; Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmedi.

Sitede ise manşete almak yerine daha küçük bir alanda yer verdi.

Perde arkası ortaya çıktı

Siyaset kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için şansı olmadığını anladı ve taktik değiştirdi.

Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girmekten vazgeçen İmamoğlu, gözünü CHP Genel Başkanlığı'na dikti. Elazığ'da Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız" diyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'na destek verip "Cumhurbaşkanı adaylığını al, CHP Genel Başkanlığı'nı ver" stratejisini izliyor.

Herkes yeni stratejiye göre hareket ediyor

CHP'li İBB'nin sosyal medyada reklam faaliyetlerini ancak resmi olmayan hesabı da Sözcü'nün bu hamlesini oldukça yumuşak bir dille Twitter hesabına taşıdı. İBB'nin PR çalışmasını yapan hesaptan yapılan açıklamada, "Sözcü Gazetesi'nin, İBB'nin temel atma töreninde çekilen fotoğrafı yayınlarken Ekrem İmamoğlu'nu keserek vermesi sosyal medyada gündem oldu." denildi.

Adaylık kavgasında daha önce neler yaşandı?

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığındaki ısrarı nedeniyle Kılıçdaroğlu ile arası açılmıştı. Kılıçdaroğlu, Ankara'ya davet ettiği İmamoğlu'ndan İstanbul'un sorunlarına odaklanmasını, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasını istemişti. Görüşme, 2021 yılının aralık ayında Çankaya'da gerçekleşmişti. Görüşme sırasında çok kararlı olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna işaret ederek, "Bu işin bitmesi gerek" dediği söylenmişti. İmamoğlu'na, "İstanbul'la ilgilen" demişti.

Ancak İmamoğlu Ankara'da söz verdiği halde İstanbul'a dönünce vazgeçmiş bu tarihten sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile arasına mesafe koymuştu. Bu arada Karadeniz gezisinden sonra muhalif medyanın linçine maruz kalan İmamoğlu hızla yıpranma sürecine girerken, Kılıçdaroğlu yaptığı hamlelerle yükseliş sürecine girmişti.

6'lı masada yeni ittifaklar

Son gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında adaylık savaşında yeni cephelerin kurulduğuna işaret ederek, "Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Meral Akşener ile Mansur Yavaş sürpriz bir şekilde yakınlaşmaya başladılar. Oysa daha önce Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ittifak halindeydi. Öyle ki Akşener, İmamoğlu'nu, "İkinci Fatih" ilan etmişti. Şu andaki tabloda Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile, Meral Akşener ise Mansur Yavaş'la ittifak kurmuş durumda." dedi.

Kaynak: takvim.com.tr