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Siyaset CHP’de kaset tekrar başa sardı! O isimler adayımız değil
Siyaset

CHP’de kaset tekrar başa sardı! O isimler adayımız değil

CHP’de yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu daha da karmaşık bir hâl aldı. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olacağı yönündeki iddiaları CHP’li bir milletvekili yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:18:00 - 2021-10-29 15:19:15
CHP’de kaset tekrar başa sardı! O isimler adayımız değil

 

CHP’de yılan hikayesine dönen cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu daha da karmaşık bir hâl aldı. Gazeteci Emin Çapa’nın CHP’nin ‘partilerden uzak, ekonomiyi bilen ve eskiden CEO’luk yapan’ bir kişiyle görüştüğünü öne sürmesinin ardından gözler tam ekonomist Özgür Demirtaş ve Coca Cola’nın CEO’luğunu yapan Muhtar Kent isimlerine çevrilmişti ki, bu isimler için de yalanlama geldi. Bir CHP’li milletvekili, Çapa’nın bahsettiği profildeki bir kişinin aday gösterilmesinin parti kulislerinde konuşulmadığını ifade ederek CHP’de kasetin tekrar başa sardığını ortaya koydu. 

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı daha yüksek bir ihtimal”

“Genel başkanımızın böyle bir aday çıkaracağını öne sürmek bana mantıklı gelmiyor” diyen vekil, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığında ‘siyasetten uzak bir ismi aday göstermek’ gibi bir riske girmeyeceğini belirterek parti kulislerinde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık için konuşulan isimler olduğunu söyledi. CHP’li vekil, bu üç isim dışında CHP’nin aday çıkarmayacağını, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. 

 

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