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Siyaset CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi
Siyaset

CHP'de kanalizasyon patladı! Bastır 150 bini al delegeyi

Yeniakit Publisher
2024-02-22 22:25:00 - 2024-02-22 22:49:29

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları hezimetten bu yana krizlerle karşı karşıya kalan CHP'de son kanalizasyon da patladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Ferihan Karasu, kongrede her bir delegeye, Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında 150 bin TL para ödendiğini ve elinde ses kaydı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Parti Meclisi üyesi Ferihan Karasu, Genel Kurultay'da CHP Beşiktaş Meclis Üyesi olan bir ismin kurultayda delegelere para verdiğini iddia etti.

300 bin liralık rüşvet pazarlığı

Ferihan Karasu iddialarını bu sözlerle dile getirdi:

"15 Aralık 2023 CHP Beşiktaş örgüt toplantısında söyledim. Başka ilçeden gelip meclis üyesi olup, İl kongresin de Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var.

Meclis üyesi olup, Beşiktaş halkının parası ile istediği İl Başkanı adayına oy vermesi için, başka ilçeden 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanlar, Meclis üyesi yapmayın dedim.

Belgeler elimde görür, dinler. Bütün bunlara rağmen örgüt emekçileri yerine, yine bunları meclis üyesi yaptınız. Yol yakınken hatanızdan geri dönün."
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