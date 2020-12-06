CHP’de kadının sadece adı var
Haber Merkezi Tüm dünyada 5 Aralık Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlenirken, ülkemiz de ise CHP teşkilatlarındaki kadınlara yönelik estirilen cinsel terörün etkileri konuşuldu. Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan CHP ise büyük bir yüzsüzlük örneği sergileyerek, kadınlar gününde, partileri içindeki tecavüzcüleri telin etmek yerine susmayı tercih etti.
Haber Merkezi
CHP teşkilatlarında bir biri ardına patlak veren tecavüz ve taciz skandalları gün geçtikçe farklı bir boyuta evrilirken, partinin en yetkili isimleri susmayı tercih ediyor. 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapılan etkinliklere ve toplantılara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarında mangalda kül bırakmazken, partisinin tabanında meydana gelen tecavüz ve tacizlere yönelik ısrarla konuşmadı. Partisine gönül vermiş kadınların yardım çığlıklarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, hayatları karartılan mağdurların yaşadığı dramı daha da artırdı.
Çığlıkları duymazdan geldi
Twitter hesabından da Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca “Hep birlikte aydınlık bir geleceğe” başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı. Sosyal medyadaki mesajlarında da partisindeki tecavüz mağduru kadınların yardım çığlığına karşılık vermedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Kadın Kolları tarafından başlatılan “YaşamHak” projesinin tanıtım toplantısında konuya hiç değinmedi.
Kılıçdaroğlu suspus
“Kadına yönelik şiddetle” mücadeleden bahseden Kılıçdaroğlu, partide yaşanan taciz ve tecavüzlere değinmeyerek sadece şu kuru cümleleri kurdu: “Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa nerede kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki destek verilecek hem de psikolojik destek verilecek. Kadınların daha fazla siyasette yer almasını istiyoruz.”
Tecavüzlerden bahsetmedi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise, “Kadının halinden en iyi kadın anlar” açıklaması yaptı. Kadınların halinden iyi anladığını iddia eden Nazlıaka da tecavüz mağdurlarına yer vermedi.