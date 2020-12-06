CHP’de kadının sadece adı var

Haber Merkezi

CHP teşkilatlarında bir biri ardına patlak veren tecavüz ve taciz skandalları gün geçtikçe farklı bir boyuta evrilirken, partinin en yetkili isimleri susmayı tercih ediyor. 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapılan etkinliklere ve toplantılara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarında mangalda kül bırakmazken, partisinin tabanında meydana gelen tecavüz ve tacizlere yönelik ısrarla konuşmadı. Partisine gönül vermiş kadınların yardım çığlıklarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu, hayatları karartılan mağdurların yaşadığı dramı daha da artırdı.

Çığlıkları duymazdan geldi

Twitter hesabından da Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca “Hep birlikte aydınlık bir geleceğe” başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı. Sosyal medyadaki mesajlarında da partisindeki tecavüz mağduru kadınların yardım çığlığına karşılık vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, CHP Kadın Kolları tarafından başlatılan “YaşamHak” projesinin tanıtım toplantısında konuya hiç değinmedi.

Kılıçdaroğlu suspus

“Kadına yönelik şiddetle” mücadeleden bahseden Kılıçdaroğlu, partide yaşanan taciz ve tecavüzlere değinmeyerek sadece şu kuru cümleleri kurdu: “Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa nerede kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki destek verilecek hem de psikolojik destek verilecek. Kadınların daha fazla siyasette yer almasını istiyoruz.”

Tecavüzlerden bahsetmedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise, “Kadının halinden en iyi kadın anlar” açıklaması yaptı. Kadınların halinden iyi anladığını iddia eden Nazlıaka da tecavüz mağdurlarına yer vermedi.