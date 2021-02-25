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Siyaset CHP'de isyan bayrağı açıldı... 52 üye daha istifa etti
Siyaset

CHP'de isyan bayrağı açıldı... 52 üye daha istifa etti

CHP'deki istifa dalgası giderek büyüyor. Sivas’ın Akıncılar ilçesinde 52 üye istifa ederek Memleket Hareketi’ne geçeceklerini duyurdu. Eski CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, "Partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar. HDP’den, terör örgütlerinden ve yandaşlarından medet umuyorlar. Onlarla ittifak yaparak oylarını arttırma çabası için uğraşıyorlar" diyerek CHP yönetimini yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:22:00 -
CHP'de isyan bayrağı açıldı... 52 üye daha istifa etti

Muharrem İnce'nin ve 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar devam ediyor. Bolu, İzmir ve Sakarya'dan sonra şimdi de Sivas'taki ilçe örgütünde başkan ve 52 üye istifa etti. İstifa eden isimler İnce'nin kuracağı partiye geçeceklerini duyurdu.

CHP'nin Sivas, Erzincan, Tokat ve Yozgat teşkilatlarının katılımı ile gerçekleştirilen Bölge Toplantısı, gün içinde Sivas'ta yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından basın mensupları salondan çıkartıldı.

İnce'nin kuracağı partiye katılacaklar

15 gün önce görevinden istifa eden CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, salon dışında bir basın açıklaması düzenleyerek, 52 üye ile birlikte partisinden istifa etti. Çiçek, istifa açıklamasının hemen ardından Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacaklarını duyurdu.

"İftiralarla bizi yıprattılar"

CHP Eski Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşlar, CHP Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanların da kurulan bir partidir. Kurumsal bir partidir. Bunların değerini bilmeyenler şuan da Sivas'ta CHP il başkanlığını yürütmektedirler. Görev süreçlerim içerisinde mahalle dedikodularına, iftiralarla partinin öz evlatlarını iftiralarla bizi yıpratmışlardır. Bu durum da bizim zorumuza gitmiştir. CHP'nin bu süreçlerde yasa dışı görevden almalar, yasa dışı iftiralar atmalar. Aynı zamanda CHP'nin tabelasını milletin gözü önünde sökülmesine vermişlerdir.

Biz de bunlara göz yummadık, o tabelayı ben kendim yerine yeniden astım. Bize resmi evrak göndermeden 'Orayı görevden aldık ve kapattık' dediler. Bizim elimize geçen bir evrak yok, bu olaylar yaşandıktan sonra bunlar resmi yazışmaları yazdılar ve tebligat elimize geçti. İlçe yönetim kurulumuzu görevden almışlar, beni almamışlardır. Ben de bunlara tepki olarak 52 kişi hem yöneticilikten hem de diğer seçim kurulundaki görevlerimizden ve ilçe başkanlığımdan istifamızı verdik." ifadelerini kullandı.

"Teröristlerden ve FETÖ'den besleniyorlar"

Çiçek, partinin teröristlerden ve FETÖ'den beslendiğini belirterek, "Bunlar HDP'den, teröristlerden, FETÖ'cülerden beslenen, medet uman kişilerdir. Ben CHP'ye bir şey demiyorum ama bunu yönetenlere, yöneticilere çok kızıyorum. Çünkü bunlar partinin öz evlatlarından bir şey beklemiyorlar ve kendileri HDP'den, terör örgütlerinden ve yandaşlardan temas halinde olup, ittifak yaparak oylarını artırma çabası için uğraşıyorlar. Ama ne yazık ki Atatürkçü kesimler CHP'den tamamen kopmuştur, ayrılmıştır. Memleket Hareketi'ne katılacaklardır, biz de aynen katılacağız. Sivas'ta bütün örgüt çalışmalarına da katılacağız." dedi.

 

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